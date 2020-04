Veel zomervakanties al geannuleerd, ‘maar iedereen op strand van Blankenberge lijkt mij ook niet ideaal’

Twee weken met de auto naar de Provence of languit op het strand aan de Costa del Sol deze zomer? De Belg is er pessimistisch over gestemd. Drie op vier denken dat hun vakantieplannen om zeep zijn door de coronacrisis. Het alternatief: op reis in eigen land. Aan de kust en de Ardennen zien ze de boekingen al binnenlopen. ‘Maar ook dat wordt niet evident.’