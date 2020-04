Marca: “Tour in augustus, Vuelta in september en Giro in oktober”

Nu na de Giro ook de Tour de France niet kan doorgaan op de beoogde datum, is het volop gissen naar hoe de wielerkalender 2020 ingevuld zal worden. De Spaanse krant Marca beweert alvast dat het een optie kan zijn om de grote rondes vlak achter elkaar af te werken in augustus, september en oktober.

Komt er een noodoplossing voor de grote wielerrondes? Dat is de vraag waar organisatoren, teams en renners zich nu druk over maken nadat Frans president Emmanuel Macron op paasmaandag een streep trok door de Tour de France. Volgens verschillende Franse bronnen ligt er voor de Tour al een plan B op tafel, wat inhoudt dat de Tour zou starten op 25 juli en eindigen op 16 augustus. Verschillende Franse steden en gemeenten hebben al hun goedkeuring gegeven voor dit scenario.

In Spanje suggereren ze dat de Ronde van Frankrijk zelfs nog later zou starten, met meteen daarna de Vuelta en de Ronde van Italië. “De Tour de France van 2 tot 25 augustus, de Ronde van Spanje in september en de Giro in oktober. Dat is het akkoord waartoe de drie grote rondes gekomen zijn”, schrijft Marca op dinsdag. “Tenminste: zolang het coronavirus de plannen niet weer omgooit.”