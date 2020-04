Monopoly maakt een ‘FC De Kampioenen’-versie

Er komt een FC De Kampioenen-editie op de markt van het gezelschapsspel Monopoly. Fans van de tv-serie en de films mogen meestemmen over de invulling van een van de twee vakjes die, net zoals in het klassieke spel, bestemd zijn voor nutsbedrijven. In de Kampioenen-versie worden die ingevuld door dingen die in de reeks vaak worden genuttigd. En één daarvan is al vastgelegd: de dagschotel van Xavier, een eerbetoon aan de onlangs overleden acteur Johny Voners.

Wat het andere vakje wordt, bepalen de fans via een poll op Eén.be. Kiezen kan uit de Boma-worst, het botje van Neroke, de choco van Marc, de orangeade van Maurice, de porto van Carmen, de pralines van Pascale, de thee van Doortje of het ‘vieuxke’ van Fernand.

Voorts blijft deze officiële Monopoly-versie trouw aan het originele spelconcept, maar alles wordt in een Kampioenen-jasje gestoken. Zo zal je bijvoorbeeld het duivenkot van Fernand, het café van Pascalleke, of het veld van de Kampioenen kunnen kopen. Je kan met Nero een hondenshow winnen en is er geen ‘bank’, wel een ‘clubkas’.

Het spel zal in het najaar te koop zijn, maar het kan nu al worden besteld via de website Eén.be.