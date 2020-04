Heropening Modemuseum Antwerpen uitgesteld

De heropening van het museum stond gepland voor dit jaar, maar door het coronavirus liepen de werkzaamheden vertraging op. Het MoMu heeft daarom laten weten dat de heropening, die normaal dit jaar gepland stond, wordt opgeschoven naar 2021.

‘De gezondheid, het welzijn en de veiligheid van ons team en onze bezoekers zijn belangrijker dan de heropening’, staat te lezen op de website van het MoMu. ‘Daarom wordt de heropening uitgesteld tot 2021’.

Renovatie

Het MoMu in de Nationalestraat in Antwerpen zet al sinds de start in 2002 noodgedwongen in op tijdelijke tentoonstellingen, omdat er te weinig ruimte is om de permanente collectie van 30.000 stukken een plaats te geven. In 2018 sloot het museum de deuren voor een renovatie die twee jaar zou duren, om meer plaats te creëren. Maar de coronacrisis gooit roet in het eten en de heropening is nu met een jaar uitgesteld.

In het gerenoveerde museum er niet alleen plaats zijn voor de vaste collectie van het museum, er komt ook een auditorium waar lezingen gehouden zullen worden, een uitgebreide bibliotheek, een shop en een café. ‘We zullen op permanente basis het verhaal van de Belgische mode kunnen brengen en onze bezoekers een diepere kijk in onze eigen wereldvermaarde modegeschiedenis geven’, zei directeur Kaat Debo in 2018.

Het Modemuseum was het afgelopen jaar al op verplaatsing actief: in samenwerking met Texture Kortrijk organiseerde het de expo Textiel in verzet.