Israëlische regeringsvorming sleept aan na deadline

Aftredend premier Benjaming Nethanyahu en zijn politieke tegenstander Benny Gantz slaagden er vannacht niet in een akkoord te bereiken over een regeringsvorming. Israëlisch president Reuven Revlin geeft de twee nu toch nog 48 extra om tot een besluit te komen.

Israël kent na vannacht ook geen regering van nationale eenheid. Nochtans was middernacht de deadline voor een mogelijk akkoord tussen ontslagnemend premier Benjamin Nethanyahu van de conservatieve Likoed-partij en zijn politieke tegenstrever, Benny Gantz van het centrumlinkse Blauw-Wit.

Beide heren zaten tot het uur van deadline in onderhandeling maar geraakten niet uit hun twistpunten. Het grootste euvel zou een nieuwe wet zijn die het mogelijk maakt nieuwe rechters aan te wijzen die vervolgens een negatieve invloed kunnen hebben op een terechtstelling van Nethanyahu voor corruptie. Volgens Gantz zijn rechtstaat en democratie essentieel.

Israël zit al langer in een politieke impasse sinds Nethanyahu al eind 2018 ontslagnemend premier is, maar drie opeenvolgende verkiezingen geen duidelijke winnaar opleverden. President Reuven Revlin geeft het tweetal nog 48 uur extra om tot een oplossing te komen. Als er dan geen akkoord is, wordt het onderhandelingsmandaat terug aan het parlement gegeven waar leden afzonderlijk een meerderheid kunnen proberen vormen. Lukt dat niet binnen de drie weken, dan mogen de Israëliërs terug naar de stembus.