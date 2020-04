Pirelli-baas in de frontlinie tijdens strijd tegen coronavirus

COVID-19 mag het F1-circus dan wel een halt hebben toegeroepen, Pirelli-motorsportbaas Mario Isola maakt van die vrijgekomen tijd gebruik om zich in te zetten in de strijd tegen het virus.

Als gediplomeerd verpleger en ambulancier draagt Isola meer dan zomaar zijn steentje bij in de strijd tegen het coronavirus in Italië. Bovendien helpt hij mee in de hardst getroffen regio, Lombardije, ook wel eens het epicentrum genoemd van corona in Europa.

Isola beseft dat hij als verpleger in de frontlinie veel gevaar loopt maar hij zou het niet anders willen.

"De autosport is misschien voorlopig gestopt maar bij Pirelli werken we allemaal zo hard als altijd," aldus Isola tegenover de officiële website van de Formule 1.

"Niet alleen in onze gewone banen maar ook om de uitdaging aan te gaan waar we allemaal samen voor staan."

"Vanuit mijn oogpunt heb ik dezelfde vrijwillige ambulancediensten als altijd uitgevoerd en doe ik wat ik kan om te helpen."

"Het is niet omdat we het coronavirus in Italië hebben dat het de mensen tegenhoudt om ziek te worden zoals gewoonlijk, dus mensen die vrijwilligerswerk doen in welke rol dan ook worden nog belangrijker, en ik heb alle tijd die ik heb aan de ambulance gegeven."

Vorige week deed de Italiaan zijn eerste nachtshift. Tegenover ‘The Sun’ vertelt hij het erg te vinden dat de familieleden de zieken niet mogen vergezellen.

"Het moeilijkste deel van het werk is nu dat je geen familieleden van de patiënt in de ambulance naar het ziekenhuis kunt mee vervoeren. Meestal neem je iemand van de familie mee die beschikbaar is om mee te komen, dit omdat het belangrijk is om die steun voor hen te hebben."

"Maar nu, om contact met een patiënt te vermijden, is het verboden om iemand anders dan het ambulanceteam mee te nemen."

"Ik heb met veel van mijn collega's gesproken, we zijn een gemeenschap en soms maken we een praatje. We delen wat er gebeurt", voegde hij eraan toe.

"Terwijl je je normaal gesproken al in een zeer moeilijke situatie bevindt is het nu op psychologisch vlak de grootste impact die je te verwerken krijgt."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: