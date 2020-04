Temperatuur gaat opnieuw in stijgende lijn

De ochtend begint in de noordelijke landshelft met vrij veel lage wolkenvelden, terwijl er in het zuiden brede opklaringen zijn.

In de loop van de namiddag breiden die opklaringen zich vanaf het zuiden uit over het hele land. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. De wind waait in het binnenland zwak tot matig en aan zee matig, uit noordoostelijke richtingen. Dat meldt het KMI dinsdag.

Dinsdagavond en -nacht wordt het lichtbewolkt tot helder met minima tussen -3 graden in de Hoge Venen en +2 of +3 graden aan de kust. In de meeste streken verwachten we vorst aan de grond. De wind waait overwegend zwak en ruimt geleidelijk van noordoost naar oost.

Woensdag is het, na een koude nacht, droog en zonnig op wat hoge wolkensluiers na. Maxima rond 13 graden aan zee, 14 of 15 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in Vlaanderen. Er staat een meestal zwakke oostenwind. Aan de kust steekt er mogelijk een zeebries op.

Donderdag wordt het opnieuw vrij zonnig met af en toe wat hoge sluierwolken. Het wordt zachter met maxima rond 17 of 18 graden op de Ardense hoogten en 21 of 22 graden in het binnenland. In de late namiddag of avond zou het echter licht onstabiel kunnen worden en zijn enkele plaatselijke buitjes mogelijk.

Ook vrijdag krijgen we nog zonnige perioden, maar verwachten we tussendoor ook wolkenvelden. Het blijft wel overwegend droog, al neemt de kans op neerslag toe tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag. De maxima liggen tussen 15 en 21 graden.