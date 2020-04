Trump verweert zich hevig tegen kritiek: 'Mijn autoriteit is totaal'

In een warrige persconferentie heeft Amerikaans president Donald Trump hevig uitgehaald naar een reporter die kritiek uitte op zijn aanpak van de crisis.

Het was op de persbriefing van het Witte Huis dat Trump uithaalde naar een verslaggeefster. Die vroeg de president of hij wel genoeg had gedaan om de crisis in te dijken. 'Ik heb tienduizenden levens gered', zei Trump.

Toen de reporter Trump confronteerde met de feiten, reageerde de president als door een wesp gestoken. 'Jij bent zo ondankbaar', snauwde hij haar toe.

Ook Trumps ambitie om op 1 mei de Amerikaanse economie weer te heropenen, stuit op protest. Volgens experten is dat veel te vroeg. Bovendien stelde Trump dat hij de totale autoriteit over die beslissing heeft. 'Ik ben de president van de Verenigde Staten. I call the shots en de gouverneurs weten dat', zei Trump op diezelfde persbriefing. 'Wanneer iemand de president van de VS is, is zijn autoriteit totaal.'

Nochtans hebben in de VS de staten eigen bevoegdheid over het sluiten van bars en scholen tijdens deze coronacrisis. Trump voegde later aan zijn statement toe dat hij de situatie zal bekijken samen met de gouverneurs.