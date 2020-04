Iedereen wordt getest in zorginstellingen

Alle medewerkers en alle bewoners in zorginstellingen zullen worden getest. Daarover is een akkoord bereikt. Het hele proces zal minstens drie weken in beslag nemen.

Federaal minister Philippe De Backer (Open VLD), die belast is met de taskforce testing in de strijd tegen het ­coronavirus, is samen met de ­regionale ministers van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V), Alain Maron (Ecolo) en Christie Morreale (PS) tot een akkoord gekomen over de uitrol van coronatests in woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen.

‘We zullen in ons land tests uitvoeren bij alle bewoners en medewerkers van zorginstellingen’, zegt De Backer. ‘We stellen meer dan 210.000 tests beschikbaar. De doelgroep voor deze tests is voor alle regio’s ­dezelfde: al het verplegend personeel en alle bewoners die nog niet zijn getest op het coronavirus. Ge­baseerd op de resultaten worden dan gepaste maatregelen genomen om een verdere verspreiding van covid-19 te ­vermijden.’

De zorginstellingen vallen onder de bevoegdheid van de ­regio’s van het land. De federale overheid levert het materiaal om de tests af te nemen en regelt de analyse ervan. De regionale overheden bepalen zelf welke woonzorgcentra of andere collectieve instellingen ze in welke volgorde testen.

De regionale overheden staan in voor de afname van de testen door artsen en verplegend personeel. Dat gebeurt via een neus- of keelwisser. Naargelang van de resultaten kunnen de regionale overheden per zorginstelling gepaste maatregelen nemen en zo kwetsbare bevolkingsgroepen beter beschermen.

De Backer schat dat dit hele proces drie weken in beslag neemt.

Wallonië zal 66.966 tests afnemen, Vlaanderen 121.673 en Brussel 20.702. De resultaten zullen worden meegedeeld aan de geteste personen via hun arts en aan de regionale overheden. Sciensano zal een epidemiologische opvolging doen van de resultaten.

Immuniteit

Bij de klinische laboratoria leeft onvrede dat zij niet bij deze analyses betrokken worden. Op de VRT zei minister De Backer dat deze laboratoria niet zo snel konden opschalen: ‘Ze beschikken daarvoor niet over voldoende reagentia. Maar voor de ­serologische immuniteitstests, die hopelijk snel op de markt komen, zullen zij wel een centrale rol spelen. Want die zullen via de huisarts worden afgenomen.’

In VTM Nieuws getuigde Ignace Demeyer, spoedarts in Aalst, over het grote aantal besmettingen met het coronavirus bij medewerkers van woonzorgcentra. ‘We hebben in ons ziekenhuis zeer veel mensen gezien die in Brusselse woonzorgcentra werken. Zij hebben bijna allen positief getest. Het is een drama voor de zorgkundigen aan het worden, vooral in Brussel.’

Het grote aantal besmettingen creëert een probleem voor de werking van de rusthuizen én voor hun bewoners. Demeyer vermoedt dat de zorgkundigen op het werk waarschijnlijk ook anderen hebben besmet.

Bij artsen en verpleegkundigen zijn dan weer opvallend ­weinig mensen besmet met het coronavirus, merkt de spoedarts op.