Liam Gallagher zingt voor de zorg

De festivalzomer lijkt zo goed als begraven, maar in het Verenigd Koninkrijk wordt het najaar er alleen maar drukker op. Tenminste, voor het personeel van de National Health Service. Verschillende artiesten willen hun dank betuigen aan de zorgsector met een gratis concert.

Als de pandemie tegen oktober is gaan liggen, belooft voormalig Oasis-zanger ­Liam Gallagher een concert in de ­Londense O2 Arena, met plaats voor 20.000 werknemers uit de zorg – zij ­kunnen vanaf 15 april een gratis duo­ticket aanvragen.

Eerder kondigden ook Manic Street Preachers aan dat ze op 4 december een gratis show voor de NHS zullen spelen in de Motorpoint Arena in Cardiff.

Het Ierse zorgpersoneel kan dan weer in de 3Arena in Dublin terecht, met plaats voor 13.000 toeschouwers, voor een gratis concert van rockband The Script.

Voor wie het meer voor pop uit de eighties heeft, is er ook nog Rick Astley: hij vult op 28 oktober en 1 november respectievelijk de Manchester Arena en de Wembley SSE Arena met NHS-personeel. Dat eerste concert raakte uitverkocht op 30 minuten.