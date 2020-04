De Wever slaat mea culpa over teruggetrokken advertentie

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever verontschuldigt zich voor een Facebook-advertentie waarin hij aangaf geen boetes op te willen opleggen aan wie de coronaregels overtreedt. Hij zegt in Ter Zake dat hij daarmee ‘het verkeerde debat’ op gang bracht.

De N-VA lanceerde een advertentie waarop De Wever te zien was op een bankje, met daarbij de tekst ‘Uitrusten op een bankje verboden? Sorry, dat ga ik niet handhaven’. De advertentie is ondertussen ingetrokken.

De burgemeester noemt dat nu ‘geen goede advertentie’ omdat die het debat heeft losgemaakt ‘over of we de regels moeten volgen’. Dat was niet de bedoeling, zegt hij in een gesprek met de VRT. ‘Het debat moet gaan over de wettigheid van de regels’.

Volgens De Wever heeft iedereen de regels wel begrepen. ‘De mensen zitten alleen, ze houden afstand.’ Hij wijst erop dat veel mensen in Antwerpen geen tuin hebben. ‘Moeten ze dan een boete krijgen als ze alleen buiten komen?’

De Wever toont wel begrip voor wie buiten komt, en maakt zich zorgen over de psychosociale toestand van de mensen. Hij zegt nu al meer meldingen van intrafamiliaal geweld te zien, en vreest een toegenomen alcoholconsumptie bij mensen thuis. ‘Mensen die in een grote villa wonen, met een mooie tuin zoals ik, die zeggen “blijf binnen”. Maar voor wie in een appartementsblok woont met een groot gezin, of moederziel alleen is, weegt zo’n huisarrest heel zwaar’.

‘Maar er wordt in Antwerpen volop gehandhaafd, laat daar geen onduidelijkheid over bestaan’.