Familie van jongeman die omkwam in Anderlecht vraagt aanstelling onderzoeksrechter

De advocaat van de familie van de jongeman van negentien jaar die omkwam bij een politie-achtervolging vrijdagavond in Anderlecht heeft het Brussels parket gevraagd om een onderzoeksrechter aan te stellen. Die zou een onderzoek moeten leiden naar de omstandigheden van het ongeval.

‘Als advocaat van de familie vraag ik dat het parket een onderzoek opent, zonder dat de familie die stap moet zetten. Er moet een onderzoeksrechter aangesteld worden, die als onafhankelijke rechter een onderzoek à charge en à décharge kan voeren. In deze omstandigheden, waarbij politie betrokken is bij de dood van een jongere, moet een onderzoeksrechter het onderzoek leiden in alle onafhankelijkheid’, zei advocaat Alexis Deswaef.

Bij het parket lopen er op dit moment twee zaken, een van kwaadwillige belemmering van het verkeer, en de andere voor een verkeersongeluk.

Vrijdagavond om 21 uur achtervolgde een patrouille van politiezone Brussel-Zuid twee jongeren op een scooter in Anderlecht. Klaarblijkelijk leefden ze de coronamaatregelen niet na. Ze vluchtten weg toen ze de politie zagen komen. Een andere politiepatrouille, die als versterking was opgeroepen, kwam via de omgekeerde richting, op de Nijverheidskaai.

Een van de scooters stak een bestelwagen voorbij, zegt het parket, en reed zo recht op dat tweede politievoertuig. Na de feiten barstten er zaterdag rellen los in Anderlecht, waarbij zware schade aangericht werd aan voertuigen, politiegebouwen en straatmeubilair. Er werden een honderdtal personen gearresteerd.