Sanders schaart zich achter Biden

Bernie Sanders gaat de Democratische politicus Joe Biden steunen in de strijd om het Witte Huis. Dat heeft hij maandag bekendgemaakt.

Sanders was de voornaamste tegenstander van Biden voor het binnenhalen van de Democratische nominatie voor presidentsverkiezingen. Maar woensdag maakte hij bekend zijn campagne stop te zetten. Op die manier maakte Sanders de weg vrij voor de nominatie van de voormalige vicepresident.

Sanders maakte zijn beslissing om Biden te steunen bekend tijdens een livestream op zijn website, waarin hij in gesprek trad met zijn voormalige concurrent. 'Ik vraag elke Amerikaan om jouw campagne te steunen. Want we moeten samen afrekenen met wat volgens mij de gevaarlijkste president uit de moderne geschiedenis van de VS is', stelt Sanders. Hij verwees ook naar de coronacrisis. 'We hebben geen keuze. We zullen allemaal moeten samenwerken om deze crisis te boven te komen'.

Biden verwelkomt de Sanders-aanhangers met open armen. 'Ik begrijp wat nodig is in dit land. Ik hoop dat jullie ons zullen steunen, je bent meer dan welkom in deze campagne. Je bent nodig.'

Dat de linkse kandidaat van de Democraten Biden zou steunen, leek echter lang geen uitgemaakte zaak. Na zijn nederlaag tegen Hillary Clinton tijdens de voorverkiezingen in 2016 weigerde hij zijn steun aan Clinton formeel uit te spreken, waarmee hij volgens critici mee de overwinning van Donald Trump mogelijk gemaakt zou hebben.