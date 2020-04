Steven Van Gucht: ‘Verwacht geen verstrenging van coronamaatregelen’

‘We zitten in moeilijke fase. De curve ziet er goed uit en de mensen raken de maatregelen stilaan beu. Daardoor gaan meer mensen lakser om met de richtlijnen.’ Dat zei viroloog Steven Van Gucht vanavond in het VTM Nieuws.

In de nieuwsuitzending bleef Steven Van Gucht slechts voorzichtig positief. ‘De ziekenhuisopnames dalen zienderogen. Maar vergeet niet dat de cijfers na het weekend altijd wat gunstiger ogen. De volgende dagen zullen die aantallen waarschijnlijk nog gecorrigeerd worden. Het aantal mensen in de ziekenhuizen daalt, maar dat betekent nog niet dat we uit de gevarenzone zijn.’

Steven Van Gucht acht de tijd dan ook nog niet rijp om de maatregelen te versoepelen. Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen om zich uit te spreken over het verdere verloop van de coronarichtlijnen. Door de vele pv’s die afgelopen weekend werden uitgeschreven aan mensen die de regels aan hun laars lapten, denken sommigen zelfs dat de maatregelen verstrengd zullen worden. ‘Ik denk niet dat de richtlijnen verstrengd zullen worden. Verlenging staat wel zo goed als vast. Als we nu de teugels loslaten, zal er snel weer een nieuwe opstoot van besmettingen of overlijdens komen’, voorspelt hij.

Wachten op vaccin

‘Een vaccin zal er pas volgend jaar komen’, zegt Van Gucht nog. Verschillende farmabedrijven experimenten duchtig met een coronavaccin. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wereldwijd zeventig vaccins tegen het nieuwe coronavirus in ontwikkelingen. Sommige bedrijven maken zich sterk dat er in het najaar al gevaccineerd kan worden.

‘Het zou kunnen dat in september de eerste klinische testen van start kunnen gaan, maar een brede uitrol van een coronavaccin is pas ten vroegste haalbaar in 2021’, besluit Van Gucht.