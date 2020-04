Ook David Goffin gaat virtueel het toernooi van Madrid tennissen

David Goffin heeft zijn deelname toegezegd aan het virtuele Masters 1.000 van Madrid. Dat deelde de organisatie maandag mee.

Naast de Belgische nummer tien van de wereld werden ook de Rus Karen Khachanov (ATP-15), de Française Kristina Mladenovic (WTA-42) en de Canadese Eugenie Bouchard (WTA-332) maandag aan het deelnemersveld toegevoegd. Eerder wist de organisatie de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2), de Schot Andy Murray (ATP-129), de Amerikaan John Isner (ATP-21), de Fransman Lucas Pouille (ATP-58), de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-7), de Duitse Angelique Kerber (WTA-21), de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA-68) en de Française Fiona Ferro (WTA-53) te strikken. Er zijn nog vier plaatsen open op de hoofdtabel. De zestien tennissers spelen het virtuele toernooi van maandag 27 tot donderdag 30 april thuis op de Playstation 4.

Het met 7.279.270 euro gedoteerde graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad zou van 3 tot 10 mei gespeeld worden, maar wegens de coronapandemie zijn alle ATP- en WTA-toernooien tot midden juli afgelast. Met het virtuele toernooi zamelen de toppers geld in voor tennissers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen krijgt de winnaar 150.000 euro te verdelen. Daarnaast schenkt de organisatie nog eens 50.000 euro.