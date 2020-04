‘Rellen veroorzaakten extra coronagevaar’

Afgelopen vrijdag liet een jongen van 19 het leven nadat hij wegvluchtte van een politiecontrole. Daarop braken er rellen uit in de hoofdstad. ‘De zoveelste uiting van de moeilijke omstandigheden in sommige Brusselse wijken’, zegt Brussels minister Sven Gatz.

Na een woelig weekend met rellen in Anderlecht is de rust stilaan teruggekeerd. Het protest in de hoofdstad kwam er nadat de 19-jarige Adil vrijdagnacht het leven liet nadat hij met zijn scooter een aanrijding had met een politievoertuig. Hij probeerde een politiecontrole te omzeilen. Daarop volgden gewelddadige rellen in de wijk rond metrostation Clemenceau.

Op zijn persoonlijke Facebookpagina uitte Pascal Smet (One.Brussels-sp.a), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedenkingen bij het politieoptreden. ‘Waarom ontliep hij die politiecontrole? Was dit nu de topprioriteit die nacht? Kon het niet op een andere manier aangepakt worden? Kon er niet de volgende dag bij hem thuis zijn aangebeld en hem op zijn verantwoordelijkheid wijzen?’, schreef hij.

‘Politie doet zijn werk’

Vincent Houssin, woordvoerder van politievakbond VSOA, reageert ontzet. Hij zegt dat sommige wijken al ‘twintig tot dertig jaar worden overgenomen door jongerenbendes. Dat wordt dan nog eens goedgepraat door sommige politici, die het fait divers en feestjes noemen’, zei hij op Radio 1. ‘Door dergelijke uitspraken geeft men die jongerenbendes steeds maar meer gelijk en heeft de politie steeds minder te zeggen in deze wijken.’

De politievakbond neemt het Smet vooral kwalijk dat hij een oordeel velt over het optreden van de politie, zonder de details van het incident te kennen. ‘Zou u zich dan niet beter van enig commentaar onthouden?’, klinkt het in een reactie. ‘U zou beter de politie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdedigen die dagelijks met man en macht alleen maar zijn werk doet, namelijk de richtlijnen doen respecteren in het kader van deze coronacrisis. Een crisis die al aan meer dan 3.600 mensen het leven heeft gekost.’

Wederzijds begrip

Sven Gatz, als Open VLD-minister in de Brusselse regering ook bevoegd voor het imago van de hoofdstad, roept op tot wederzijds begrip. ‘De politie moet zijn werk kunnen doen’, zei hij in De Ochtend op Radio 1. ‘Ook als we niet in coronatijden leefden, zouden er rellen in Brussel kunnen plaatsvinden. De spanningen zijn er al langer dan vandaag. Dit is de zoveelste uiting van de moeilijke omstandigheden in sommige Brusselse wijken. Afgelopen weekend is het dan allemaal fout gelopen.’

Gatz pleit ook voor begrip voor jongeren die nu in hun kot moeten blijven. ‘Als je met je familie op enkele vierkante meters binnen moet blijven, is het niet evident om de coronamaatregelen uit te houden. Dat is wat mensen met een groot terras of een grote tuin wel eens vergeten. Toch zijn de rellen op geen enkele manier goed te praten. In tijden van corona heeft het bovendien voor bijkomend besmettingsgevaar gezorgd. Ik ga ervan uit dat men de relschoppers heeft kunnen identificeren en het gerecht de juiste straffen zal uitdelen.’

Intussen maant de vader van Adil verder aan tot kalmte. ‘Ik wil alle jongeren tot kalmte oproepen’, zegt hij in een videoboodschap. ‘Creëer voor jezelf en jouw familie niet meer problemen. Dit kind heeft de genade van Allah nodig, en niet dat jullie dingen kapotmaken.’