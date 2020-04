Bouwunie wil binnenshuis werken met afgekeurde mondmaskers

De Bouwunie vraagt de regering om (afgekeurde) mondmaskers toe te laten in de bouw, zodat ook werken in bewoonde gebouwen opnieuw mogelijk wordt.

Momenteel mag er binnenshuis in bewoonde gebouwen niet gewerkt worden (buiten hoogdringende activiteiten zoals het herstellen van een boiler of het dichten van een lek in het dak). Voor andere bouwwerken is het soms moeilijk om de veilige afstand van 1.5 meter constant te garanderen. Daarom liggen nog veel bouwbedrijven stil.

Zoals in Nederland en Frankrijk

Door mondmaskers toe te laten als extra veiligheidsvoorwaarde, zoals in Nederland Frankrijk, zouden volgens de Bouwunie meer werven op een veilige manier hervat kunnen worden. ‘We vragen om aangepaste veiligheidsmaatregelen en de mogelijkheid tot werken in de bouw optimaal te ondersteunen’, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Standaard chirurgische maskers kunnen worden gebruikt om zichzelf maar vooral de omgeving en andere personen te beschermen tijdens werkzaamheden waarbij de social distancing niet gerespecteerd kan worden, alsook tijdens werkzaamheden in bewoonde woningen en gebouwen in gebruik, vindt de bouwunie.

Ook klant met masker

‘Eventueel kan onderzocht worden of de afgekeurde FFP2-maskers, die niet mogen worden gebruikt in een medische context, kunnen worden gemarkeerd en ingezet in de bouw voor dezelfde functie als chirurgische maskers, dus vooral ter bescherming van de omgeving’, aldus Waeytens.

‘Laat het duidelijk zijn, de gezondheid van onze arbeiders, alsook van onze klanten, moet steeds op de eerste plaats komen’, benadrukt Waeytens. ‘Gaat het om werken in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen dan dient die interactie met de bewoners of gebruikers tot een minimum beperkt te worden. In het geval er toch interactie mocht ontstaan, dient ook de klant of eventuele aanwezigen een masker te dragen.’