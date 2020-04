De afgelopen 24 uur zijn er 310 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. 303 mensen zijn gestorven. Dat heeft het Nationaal Crisiscentrum bekendgemaakt. 'De situatie is nog steeds ernstig.'

105 mensen zijn in het ziekenhuis omgekomen en 195 in woonzorgcentra, verduidelijkte viroloog Steven Van Gucht. In de woonzorgcentra gaat het meestal om vermoedelijke gevallen. 'Dit zijn mensen die waarschijnlijk gestorven zijn met het virus, maar het virus is niet noodzakelijk de hoofdoorzaak van het overlijden.'

In Vlaanderen zijn 141 doden geteld, 133 in Wallonië en 29 in Brussel. De totale dodentol komt daarmee in België op 3.903. 53 procent daarvan vond plaats in het ziekenhuis, 43 procent in de woonzorgcentra. In de ziekenhuizen zijn 310 nieuwe patiënten opgenomen, gisteren ging het om 392 mensen. 239 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen nu 1.234 mensen op intensieve zorg. Dat zijn er twee meer dan gisteren.

'Situatie ernstig'

'We zien sinds begin april een geleidelijke, trage daling van het aantal ziekenhuisopnames', zei Van Gucht. 'Dat is bemoedigend, maar de weg is nog lang. Het aantal overlijdens ligt nog steeds heel hoog, en gaat waarschijnlijk nog stijgen de komende dagen. De belasting van onze ziekenhuizen is nog steeds heel hoog. We moeten dit absoluut blijven volhouden. Wat we nu doen, zien we pas over tien, veertien dagen in de cijfers. We gaan nog maanden met dit virus moeten samenleven. Het is belangrijk dat we dit virus zo klein mogelijk houden, zodanig dat we in de toekomst het geweer van schouder kunnen wisselen en de maatregelen kunnen versoepelen, opdat we op een gecontroleerde manier kunnen samenleven met dit virus.'

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, zei dat de situatie nog steeds ernstig is. 'Dat is de harde realiteit en de reden waarom we de maatregelen moeten volhouden. Het gedrag van ons allemaal kan de situatie beïnvloeden. In positieve of negatieve zin. Het overgrote deel van de bevolking respecteert de maatregelen. Jammer genoeg is er nog steeds een kleine minderheid die het minder nauw neemt. Dit gedrag stuit op onbegrip bij mensen die de regels wel volgen. We kunnen de verspreiding enkel beperken als we allemaal de regels naleven.'

De maatregelen blijven opvolgen, is volgens Van Gucht belangrijk. 'De curve is afgevlakt, maar het risico op een nieuwe piek bestaat. Als we te snel loslaten of te laks omspringen met de maatregelen, dan is het perfect denkbaar dat er een nieuwe stijging komt.'

Testen woonzorgcentra

Steven Van Gucht noemt het ook belangrijk om mensen die in woonzorgcentra besmet zijn te scheiden van mensen die niet besmet zijn. 'Dat is een voordeel van het testen van asymptomatische personen op hetzelfde moment. Het nadeel is dat een test een momentopname geeft. De dag nadien kan iemand wel positief zijn. Op het moment dat de test afgenomen wordt, laat het een optimale scheiding toe. En dat is nuttig.'