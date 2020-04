Ondanks coronamaatregelen: politie betrapt dertig mensen tijdens paasfeest in tuin

De politie betrapte zondagmiddag meer dan dertig personen in de tuin van een woning in het West-Vlaamse Gistel. Alle volwassenen - een dertigtal - kregen een boete.

Ongeveer dertig volwassenen en nog een aantal kinderen. Die troffen enkele agenten van de politiezone Kouter zondag aan in de tuin van een rijwoning in het West-Vlaamse Gistel. Zij waren allemaal samen gekomen om Pasen te vieren ondanks de coronamaatregelen.

‘Het is zelfs niet de eerste keer’, klinkt het bij buurtbewoners. ‘Als we vragen of ze al ooit van het coronavirus gehoord hebben, lachen ze ons gewoon uit.’

En dus stoorden de buren zich ook aan het gedrag zondagmiddag. Ze beslisten dan ook om de politie te verwittigen. Die kwamen met verschillende combi’s ter plaatse in de Manitobalaan waar het feest aan de gang was. Daar troffen ze in de tuin meer dan dertig personen aan.

De aanwezigen kregen een proces-verbaal van de politie. Zij mogen allemaal een boete van 250 euro verwachten.

Al vaker overlast

‘De politie ging met drie ploegen ter plaatse. De woning werd ontruimd en alle aanwezigen werden geverbaliseerd’, aldus Gauthier Defreyne, burgemeester van Gistel. ‘Het gaat om een gezin dat al vaker voor overlast heeft gezorgd in de buurt. De verhuurder heeft reeds een uitzettingsbevel van de vrederechter, maar dat kan door de coronacrisis niet uitgevoerd worden tot 17 juli.’

Viroloog Marc Van Ranst deed een oproep om zeker thuis te blijven en niet samen te komen, ondanks het mooie weer. De politie kreeg her en der meer meldingen van overtredingen op de coronamaatregelen. En daar was het mooie weer uiteraard niet vreemd aan.

Maar een melding van een groep van meer dan 30 mensen samen was toch uitzonderlijk. ‘Er zijn individuen die er door hun wangedrag voor gaan zorgen dat een Wuhan-style lockdown dichterbij komt’, waarschuwde Van Ranst.