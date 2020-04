Beperking olieproductie moet gekelderde olieprijs opkrikken

De olieproducerende landen zijn overeengekomen om hun productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verminderen. Door de coronacrisis is de vraag naar olie dramatisch gezakt.

‘We hebben een historisch akkoord bereikt met de leden van de OPEC+ om de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verminderen vanaf 1 mei.’ Dat heeft de Koeweitse minister van Olie Khaled al-Fadhel aangekondigd.

De olieproductie wordt wereldwijd met zo’n tien procent teruggeschroefd. Het gaat om de grootste vermindering ooit.

Concreet besloten de OPEC-landen, Rusland en andere olieproducerende landen zondag via een videoconferentie om in mei en juni hun productie te beperken tot 9,7 miljoen vaten per dag. Mexico wilde eerst niet instemmen maar ging toch overstag na een compensatieaanbod van de VS.

De prijzen van ruwe olie zijn de afgelopen twee maanden gehalveerd, omdat de vraag is gedaald door de wereldwijde economische vertraging door de coronapandemie. Ook de prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië speelde een rol in de prijsdaling. De olieprijs was in enkele weken gekelderd van 60 dollar naar een dieptepunt van 22,60 dollar per vat, de laagste prijs in vijftien jaar. Het akkoord moet de olieprijs weer opkrikken.

Zondagavond, na de aankondiging van het akkoord, veerde de olieprijs alvast even op. Een vat Amerikaanse olie stond 9 procent in de plus op bijna 25 dollar, Brentolie steeg met 6 procent tot 31,54 dollar per vat. Maar de prijzen zakten vrij snel alweer in.

Experten hadden ervoor gewaarschuwd dat een productieverlaging met 10 miljoen vaten onvoldoende zou zijn. De regering van Koeweit liet al weten dat de verlaging kan worden opgeschroefd tot 20 miljoen vaten per dag, op voorwaarde dat ook andere landen de productie verder terugschroeven.