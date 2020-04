Drukte in de parken en op de Antwerpse kaaien en mensen die door de stad flaneren in het lentezonnetje. Het waren beelden dit de afgelopen dagen alsmaar meer opdoken. Het verontrust ook epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).

'Als wij nu ons gedrag gaan aanpassen, zullen we het effect pas over twee weken zien en helaas zal de curve dan opnieuw toenemen', waarschuwt Van Damme op ATV. 'We moeten daar echt mee rekening houden. De maatregelen zijn enorm belangrijk om alles onder controle te houden in België.'

Wie nu de regels aan zijn laars lapt, benadeelt daarmee volgens de epidemioloog niet alleen zichzelf. 'Als 20% van de Belgen niet doet wat gevraagd wordt en de maatregelen niet opvolgt, dan zal 100% van de Belgen daar de gevolgen van dragen.'

De riem lossen zal een averechts effect hebben. 'De mensen die het nu moeilijk hebben om de maatregelen te volgen, moeten beseffen dat ze er alleen maar voor zorgen dat het nog langer gaat duren. Een korte harde pijn gaat meer effect hebben dan langere periode van halve maatregelen. Misschien gaat dat op den duur in de richting van een aantal andere landen met huisarrest en een avondklok, en dat willen we toch niet.'

Van Ranst

Eerder had ook viroloog Marc Van Ranst een gelijkaardige boodschap. 'Sommige mensen vegen blijkbaar hun voeten aan de afstandsmaatregelen. Er zijn dus individuen die door hun wangedrag ervoor gaan zorgen dat een Wuhan-style lockdown dichterbij komt! En dan mag je niet meer buiten om te sporten of te werken. Iedereen moet begrijpen hoe fragiel de situatie momenteel is, en hoe dicht we staan bij een verstrenging van de huidige maatregelen indien het aantal ziekenhuisopnames terug de hoogte ingaat.'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) riep iedereen op om de regels na te leven. Hij begrijpt dat sommige mensen het moeilijk krijgen met de coronabeperkingen. Maar het is te vroeg om de teugels te laten vieren. 'Het gaat nog niet, het kan nog niet, het mag nog niet.'