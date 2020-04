Parket Limburg onderzoekt ongewoon overlijden van vrouw in Halen

Het parket van Limburg is in het weekend een onderzoek gestart naar een ongewoon overlijden van een 49-jarige vrouw in Zelem bij Halen.

In haar woning in de Breedvenstraat stootte de ex-partner op het levenloze lichaam van de vrouw. Maandagvoormiddag zal er een autopsie plaatsvinden op het stoffelijk overschot van de bewoonster.

Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Wellicht zal de lijkschouwing hier meer klaarheid in scheppen. Het parket van Limburg heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd. Mensen van de technische en wetenschappelijke politie van de federale gerechtelijke politie Limburg deden een uitgebreid sporenonderzoek.