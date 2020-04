Wikileaks-oprichter Julian Assange stichtte gezin tijdens verblijf in ambassade

In de periode dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange ondergedoken zat in de ambassade van Ecuador in Londen, heeft hij in het geheim een gezin gesticht. Dat meldt The Mail on Sunday, de zondagseditie van Daily Mail, die de vermeende moeder heeft gesproken.

Julian Assange heeft naar verluidt twee zonen van 1 en 2 jaar oud. De moeder is de Zuid-Afrikaanse advocaat Stella Morris, die Assange verdedigde toen hij in de ambassade zat. Het stel zou sinds 2017 met elkaar verloofd zijn en is al vijf jaar samen. Tegen The Mail on Sunday zegt zij dat ze de relatie openbaar willen maken, omdat ze vreest dat Assange in de gevangenis gevaar loopt vanwege het coronavirus. ‘Ik hou van Julian en ik kan niet wachten om met hem te trouwen’, zei Morris aan de krant. ‘De laatste vijf jaar heb ik ontdekt dat liefde de meeste ondraaglijke situaties draaglijk maakt, maar dit is anders. Ik ben bang dat ik hem niet meer levend terug zal zien.’

The Mail on Sunday wist van het bestaan van de kinderen af via de rechtbankpapieren in een uitleveringszaak die de Verenigde Staten hebben aangespannen.

De krant heeft ook diverse foto’s van Assange met de kinderen. WikiLeaks zette na het verschijnen van het artikel in de Britse krant zelf ook een interview met Morris online.

Geheim materiaal

Assange zit in het Verenigd Koninkrijk in de gevangenis, op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten die hem vervolgen voor de publicatie van geheim materiaal over de oorlogen in Afghanistan en Irak. Hij mag die uitleveringszaak niet in vrijheid afwachten, omdat hij al eerder de benen nam terwijl hij voorwaardelijk vrij was.

Assange dook in 2012 in Londen onder in de ambassade van Ecuador om overlevering aan Zweden te voorkomen. Een jaar geleden liet Ecuador hem door de Britse politie uit de ambassade verwijderen.