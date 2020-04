De Italiaanse tenor Andrea Bocelli heeft in een kathedraal in Milaan een optreden gegeven. Het concert, dat volgens Bocelli ‘een gebed’ was, werd live uitgezonden via het internet.

‘Het is geen concert en het is geen optreden, maar het is een gebed. Daarom maakt het niet uit wie er fysiek aanwezig is, maar eerder wie spiritueel bij mij wil zijn op dat moment’, zei Bocelli in een Skype interview met Reuters.

De zanger werd begeleid door Emanuele Vianelli, de organist van de kathedraal, en zong onder andere ‘Ave Maria’ van Bach/Gounod en ‘Sancta Maria’ van Mascagni. Het optreden kwam er op vraag van de burgemeester van Milaan, een stad die zwaar getroffen is door het nieuwe coronavirus. Met ‘Music for Hope’ wil hij niet alleen zijn landgenoten, maar ook iedereen in de wereld een hart onder de riem steken.

‘Ik ben niet zo ongerust over wat er nu gebeurt, maar maak me grotere zorgen over wat er in de toekomst zal gebeuren’, zei hij. ‘Het zal moeilijk zijn om dit land terug recht te trekken, we hebben veel kwetsbare mensen. Ik hoop dat ik mis ben, maar ik vrees dat het zo zal zijn.’

Bocelli hoopt dat er ‘wijze leiders’ aan het roer van het land zullen staan. ‘Als we dat niet hebben, zal het erg moeilijk worden’, denkt hij. ‘We moeten allemaal helpen, iedereen naar zijn of haar mogelijkheden.’

De zanger werd ook gevraagd door Lady Gaga om mee te doen aan een online concert. ‘Ze belde me en ik kon niet anders dan zeggen: “hier ben ik dan, ik doe mee”.’