De Crem: ‘Onrust Anderlecht niet gelinkt aan corona’

De onrust in Anderlecht had niets te maken met de coronacrisis. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) aan VTM Nieuws. ‘Herrieschoppers hebben een dramatisch incident aangegrepen om amok te maken.’

De voorbije twee dagen zijn er in Anderlecht een 100-tal mensen opgepakt. De politie moest tussenkomen nadat rellen waren uitgebroken na het overlijden van een 19-jarige buurtbewoner bij een politiecontrole.

‘De politie heeft goed gehandeld’, vindt De Crem. ‘Ze hebben de situatie goed in kaart kunnen brengen. Eerst traden ze afwachtend op, maar daar was vanaf vandaag geen ruimte meer voor’, zei hij. ‘Nu geldt “zero tolerance”, er wordt niets meer getolereerd.’

De politie treedt dus strenger op: vanaf de minste samenscholing worden mensen opgepakt. ‘Gisteren (zaterdag, red.) hoopten we nog dat er een vreedzame mars zou komen door de wijk rond het metrostation Clemenceau naar de plaats van het ongeval’, zegt de korpschef van de politiezone Brussel-Zuid Patrick Evenepoel. ‘Maar er werd met stenen gegooid en we moesten tussenkomen. Vandaag zijn we veranderd van tactiek. We hebben ons meteen zichtbaar opgesteld en kwamen tussen vanaf dat er kleine groepjes ontstonden.’ Er was zondag geen sprake meer van gewelddadige feiten.

‘Niemand heeft begrip voor wat er gebeurt in die wijken’, zegt De Crem. ‘Er is geen enkele link tussen het ongeval en de rellen. Dit zijn jonge mensen die totaal niet in overeenstemming zijn met onze normen en waarden, en ze zullen daarvoor gestraft worden.’ Ook Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) vindt dat de relschoppers hard moeten worden aangepakt. ‘Maar we moeten als politici bekijken hoe we met kwetsbare jongeren omgaan in deze crisis, want ze hebben het bijzonder moeilijk’, vindt hij.

Rellen

De onrust begon vrijdagnacht. Toen een politiepatrouille vrijdagavond in de Dr. De Meersmanstraat een 19-jarige motorrijder opmerkte, nam deze laatste de vlucht. De politie zette de achtervolging in, maar ter hoogte van de Nijverheidskaai kwam het tot een botsing tussen de scooter en een tweede politiepatrouille van de Anti-Criminaliteitsbrigade die in versterking kwam aangereden. De jonge motorrijder overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Waarom de jongeman wegreed van de politiepatrouille, is nog niet gekend. Er volgt ook een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.

Vrijdagnacht werd er dan op vier plaatsen brand gesticht, zaterdag moest de politie omstreeks 14 uur jongeren uit elkaar drijven die via sociale media hadden afgesproken. Vrijdag en zaterdag pakte de politie 65 mensen op, zondag kwamen daar nog een 30-tal arrestaties bij.

Dertig procent van de aanhoudingen bij de rellen betrof mensen uit de eigen politiezone. De rest kwam van buiten de zone. Ook was zo’n dertig procent minderjarig.