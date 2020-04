Bakkerij van UZ Leuven tijdelijk gesloten na vondst muizen

De bakkerij van het UZ Leuven op campus Gasthuisberg is tijdelijk gesloten na de vondst van enkele muizen in de voorraadkamer.

De bakkersafdeling wordt gepoetst in afwachting van een controle door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Voor de levering van brood wijkt het universitaire ziekenhuis uit naar bakkerijen in de wijde omgeving rond Leuven.

Dagelijks zorgt de bakkerij voor een duizendtal broden voor patiënten en personeel in het UZ Leuven. Tijdens een inspectie door het FAVV ontdekten controleurs vrijdag enkele muizen tussen de voorraden. Ze gaven het bevel om de bakkerij meteen te sluiten. Voor de levering van brood wordt uitgeweken naar lokale bakkers. Ook een bedrijf uit Hoegaarden, dat brood levert aan regionale ziekenhuizen in Leuven en Tienen, springt bij. Tijdens het paasweekend krijgt de bakkerij een grondige poetsbeurt. Op paasmaandag voert het FAVV een nieuwe controle uit. Het resultaat daarvan bepaalt of de bakkerij weer normaal kan functioneren.