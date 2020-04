Het was vrijdagnacht onrustig in Anderlecht, naar aanleiding van een dodelijk ongeval tussen de politie en een jongeman (19) op een scooter. In totaal werden 57 mensen opgepakt. ‘Geweld tegen de politie moet hard aangepakt worden’, reageert Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V).

‘Die relschoppers moeten aangepakt worden’, zegt Dalle in een reactie aan VRT. ‘Geweld kan sowieso niet, en zeker al niet tegen de politie’, vindt hij. ‘Die mensen moeten gevonden en vervolgd worden. De boodschap tegenover die jongeren is duidelijk: respecteer de regels en de politie.’

Toch vindt hij dat de politiek ook in eigen boezem moet kijken. ‘We moeten als politici bekijken hoe we met kwetsbare jongeren omgaan in deze crisis, want ze hebben het bijzonder moeilijk.’

Rellen

De onrust begon vrijdagnacht. Toen een politiepatrouille vrijdagavond in de Dr. De Meersmanstraat een 19-jarige motorrijder opmerkte, nam deze laatste de vlucht. De politie zette de achtervolging in, maar ter hoogte van de Nijverheidskaai kwam het tot een botsing tussen de scooter en een tweede politiepatrouille van de Anti-Criminaliteitsbrigade die in versterking kwam aangereden. De jonge motorrijder overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Waarom de jongeman wegreed van de politiepatrouille, is nog niet gekend. Er volgt ook een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.

Vrijdagnacht werd er dan op vier plaatsen brand gesticht, zaterdag moest de politie omstreeks 14 uur jongeren uit elkaar drijven die via sociale media hadden afgesproken. Zaterdagavond omstreeks 21 uur waren al 43 mensen opgepakt na de rellen in Anderlecht.

‘Relschoppers bewijzen dode geen eer’

De familie van de jongeman werd bijgestaan door de dienst slachtofferhulp. De burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, zei zaterdagavond dat de familie van het slachtoffer niets te maken heeft met de oproep om op straat te komen. Integendeel, de familie roept op tot kalmte, zei hij. De burgemeester verzekerde ook nog dat iedereen binnen de lokale gemeenschap, gemeentebestuur en politiediensten, getroffen zijn door het overlijden van de tiener. ‘Zij die verantwoordelijk zijn voor het straatgeweld, bewijzen hem geen eer’, klonk het.