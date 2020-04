Verpleegkundige doet oproep aan corona-overtreders: 'Jullie maken het ondraaglijk'

Na drie weken op de afdeling intensieve zorg heeft Elke Loots, doctoraatsonderzoeker aan de UAntwerpen, een duidelijke boodschap voor diegenen die zich niet houden aan de maatregelen. 'Jullie maken het voor ons en voor de mensen die ziek worden ondraaglijk', schrijft ze op Facebook.

'Na 3 weken Covid-19 intensieve zorgen patiënten te verzorgen en alles - maar dan ook alles - te geven om deze patiënten stabiel te krijgen heb ik vandaag mijn eerste breekpunt en wil ik dit even delen', begint de verpleegkundige haar bericht dat intussen al meer dan 6.000 keer gedeeld is.

'Deze patiënten, allemaal een grootouder/ouder/broer/zus/zoon/dochter/... van iemand zijn heel erg onstabiel en hebben daarom ook intensieve verzorging nodig. Mijn team en ik geven ons hier voor de volle 100% voor en lopen zelf ook een hoog risico om besmet te worden. Ik klaag hier echt niet over want ik doe dit met volledige overtuiging. Wel bereik ik mijn breekpunt wanneer ik zie dat mensen het totaal niet begrijpen of niet willen begrijpen en gewoon hun goesting doen!'

'Heel fijn dat je jarig bent, je vrienden op bezoek krijgt, samen lekker gezellig met zijn alle zit te drinken, lekker gezellig samen zijn met dit goede weer en die vrije tijd die jullie hebben maar wees aub niet zo egoïstisch door anderen op deze manier in gevaar te brengen en te zorgen dat wij nog langer in deze omstandigheden moeten werken, dit is echt niet oké', gaat ze verder.

'Gebruik je gezond verstand'

De verpleegkundige nodigt ook iedereen die de maatregelen niet respecteert om eens een dag met haar rond te lopen in het ziekenhuis, zodat ze beter begrijpen hoe erg de situatie werkelijk is en hoe zwaar het is om voor Covid-patiënten te zorgen: 'Ik nodig jullie graag eens uit om een shift met ons mee te draaien, uren en uren in verschrikkelijk warme pakken te werken, niet naar het toilet kunnen gaan en niet kunnen drinken/eten, nog maar te zwijgen van de drukletsels van de maskers en dan heb ik nog niet over de werkdruk en het mentale aspect die Covid-19 voor ons met zich mee brengt.'

Verder vraagt Loots dat mensen hun gezond verstand gebruiken en anderen niet in gevaar brengen omdat dat de situatie voor de artsen, verpleegkundigen en zieken nog ondraaglijker maakt.

Gevolgen op lange termijn

De Facebookpost lokte intussen al heel wat reacties uit. Veel positieve maar ook enkele negatieve reacties. 'Mijn post is echt niet om mezelf/ons als helden af te schilderen of om zielig te doen, te klagen of medelijden op te wekken maar om de mensen wakker te schudden', vertelt Elke Loots aan Het Nieuwsblad.

Volgens de doctoraatsonderzoeker begrijpen veel mensen de ernst van de situatie niet en wil ze daarom met het bericht ook de gevolgen van de quarantaine op lange termijn duidelijk maken. 'De curve wordt bepaalt door ons gedrag. Denk maar aan alle economische gevolgen: zaken zullen failliet gaan, mensen werkloos en zelfs werkloos blijven, gezinsinkomen dat volledig of gedeeltelijk weg valt en mensen moeten leven van hun spaargeld, meer en meer slachtoffers, scholen die dicht blijven en noem maar op. Dan heb ik het nog niet gehad over het psychologische aspect zoals depressies en burn-outs ten gevolge van deze quarantaine...'