Tegen adviezen in haalde Peter moeder uit rusthuis: 'Ze loopt daar gevaar, dacht ik'

Na een telefoon van het Kortrijkse woonzorgcentrum waar zijn moeder verblijft met de melding dat er bij hen twee besmettingen waren vastgesteld, heeft Peter Decuypere zijn 88-jarige moeder in huis gehaald. 'Mogelijk haal je een besmette patiënt in huis. Of omgekeerd', merkt het Agentschap Zorg en Gezondheid op.

Peter Decuypere was zeker niet ontevreden over de verzorging van zijn moeder in het Kortrijkse woonzorgcentrum, noch over de manier waarop het personeel daar het coronavirus probeerde buiten te houden ...