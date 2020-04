FIFA sluit derde transferperiode niet uit

Om de door de coronacrisis veroorzaakte problemen voor het voetbal aan te pakken, zal de Wereldvoetbalbond FIFA zich onder meer flexibel opstellen inzake de transferregels. Mogelijk komt er een derde transferperiode. Dat verklaarde James Kitching, FIFA Director Football Regulatory, zondag in het Duitse ARD-programma “Sports Show”.

Normaal is er in de zomer een transferperiode van twaalf weken (1 juli-31 augustus) en in de winter een van vier weken (2 januari-1 februari). “Maar daar kunnen we flexibel in zijn”, zegt Kitching. “Zolang het totaal van zestien weken niet overschreden wordt.” De momenteel onderbroken competities zullen mogelijk in de zomer doorgaan. De transferweken die daardoor wegvallen, kunnen naar een andere periode overgedragen worden.

De FIFA pleit er ook voor dat lopende contracten aangepast worden aan de huidige realiteit. Aflopende contracten moeten verlengd kunnen worden tot het seizoen effectief voorbij is. Spelerswissels gepland voor de zomer, mogen ook pas na het seizoen doorgaan.