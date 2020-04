UGent zet professor op non-actief nadat livestream uit de hand loopt

Een professor en een onderzoeker van de Gentse universiteit zijn op non-actief gezet door rector Rik Van de Walle, na een uit de hand gelopen nachtelijke livestream.

De twee academici kwamen zaterdag in opspraak. Een livestream met een honderdtal van hun studenten, die verdergezet was na de officiële lesuren, liep in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de hand. Na een telefoontje over te luide muziek, klopte een politiepatrouille om 1.30 uur aan bij de woning van een van de twee.

Studenten konden de twintig minuten durende politie-interventie vervolgens live volgen. De professor en zijn onderzoeker lieten de livestream namelijk de hele tijd lopen. Op de beelden, die Het Nieuwsblad bereikten, is te zien hoe ze de agenten uitschelden voor 'fascisten' en 'Sieg heil', 'Welkom in nazi-Duitsland' en 'politiestaat België' roepen.

Bovendien bleken de twee zich niet te houden aan de maatregelen om het coronavirus in te perken. De professor bleek niet in de woning te wonen waar de livestream doorging, wat niet mag. Nadat hij weigerde zijn identiteitskaart te tonen, liepen uiteindelijk acht politieagenten de woonkamer binnen. De twee academici bleven tijdens de livestream onophoudelijk commentaar geven in de camera.

Op non-actief gezet

De Gentse politie bevestigt het incident. 'Wij hebben opgetreden na een oproep van nachtlawaai en hebben positieve vaststellingen gedaan. Er is een proces-verbaal opgemaakt voor nachtlawaai en het schenden van de coronamaatregelen. Wij betreuren het gedrag. Het gerecht zal zijn werk doen nu.'

De prof en de onderzoeker zijn zaterdag meteen op non-actief gezet door de UGent. 'We werden zaterdag op de hoogte gebracht van de kwestieuze livestream', zegt Tine Dezeure van de UGent. 'De rector van de UGent heeft zaterdag een ordemaatregel opgelegd aan de beide betrokkenen, uit voorzorg en in afwachting van een onderzoek ten gronde.'

'Die ordemaatregel houdt in dat beide betrokkenen met onmiddellijke ingang geen les- of onderwijsactiviteiten meer kunnen uitoefenen aan de UGent. Het is hen tevens verboden om nog enig contact te hebben met de studenten van de UGent.'