Al dagen luidt het credo: ‘Blijf in uw kot’. Wie nog niet overtuigd is van het nut van social distancing kan in bovenstaande video zien wat er gebeurt wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden. Het departement Volksgezondheid van de Amerikaanse staat Ohio toont met muizenvallen en pingpongballen aan hoe snel het coronavirus zich onder de bevolking kan verspreiden. “Social distancing werkt”, is de onomwonden boodschap.