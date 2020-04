268 nieuwe sterfgevallen door covid-19, aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert

Er zijn 268 mensen overleden door het nieuwe coronavirus in de afgelopen 24 uur. In totaal zijn er nu 3.600 mensen overleden door covid-19 in ons land.

De voorbije 24 uur werden er 392 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 5.353 patiënten opgenomen. Op de afdeling intensieve zorg liggen 1.223 patiënten, dat is een daling van 39 patiënten in de voorbije 24 uur. De voorbije 24 uur zijn 477 mensen genezen verklaard die het ziekenhuis mochten verlaten. Dat totaal ligt nu op 6.463.

Op zaterdag 11 april werden 1.629 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 1.003 in Vlaanderen, 461 in Wallonië en 143 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 22 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 29.647. Het is mogelijk dat er minder besmettingen zijn vastgesteld doordat het weekend is en dat er morgen of dinsdag meer nieuwe gevallen gerapporteerd worden.

'Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert, maar blijft vrij hoog', schrijft FOD Volksgezondheid. 'Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.'

Van de 3.600 overleden patiënten stierf 54 procent in het ziekenhuis, 41 procent in een woonzorgentrum, 0 procent thuis en 3 procent op een andere plaats, schrijft FOD Volksgezondheid. Die cijfers werden afgerond en tellen daarom niet perfect op tot 100 procent.