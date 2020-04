Afghanistan laat opnieuw honderd leden van taliban vrij uit gevangenis

De Afghaanse regering heeft gisteren opnieuw honderd leden van de islamistische beweging taliban vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft de Afghaanse Nationale Veiligheidsraad vandaag meegedeeld.

De vrijgelaten gevangenen werden geselecteerd op basis van hun gezondheidstoestand en leeftijd. Ook de lengte van de resterende gevangenisstraf werd mee in overweging genomen.

De taliban had een tijdlang in hoofdstad Kaboel de macht en het grootste deel van het land in handen, dat ze gewapenderhand hadden veroverd. Ze hebben er toen een emiraat uitgeroepen.

Sinds woensdag heeft de Afghaanse regering in totaal al driehonderd gevangengenomen taliban vrijgelaten. Dat is een gevolg van het akkoord dat de VS en de taliban in februari hadden bereikt over het beëindigen van de oorlog in Afghanistan. De overeenkomst bepaalt onder meer dat vijfduizend gevangengenomen taliban op vrije voeten komen, in ruil voor de vrijlating van duizend leden van de Afghaanse strijdkrachten.

Kaboel en de taliban blijven het oneens over de manier waarop die gevangenenruil moet worden uitgevoerd. Door nu toch mensen vrij te laten, wil de Afghaanse regering haar steun voor het vredesproces duidelijk maken. Bovendien kan op die manier ook de covid-19-uitbraak in de gevangenissen beter onder controle worden gehouden.

Zondag zullen opnieuw taliban worden vrijgelaten, zo valt bij medewerkers van de Afghaanse overheid te horen. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het zal gaan.