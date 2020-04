Feestjes, kusttoeristen en spuwen: politie moet opvallend veel ingrijpen

Op de eerste dag van het verlengde paasweekend heeft de politie tientallen mensen op de bon geslingerd wegens het niet naleven van de coronamaatregelen. 'De aandacht verslapt', zegt gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé.

De politie had het aangekondigd dat er weer zou gecontroleerd worden op de invalswegen naar de kust . Veertien van de honderd auto’s die van de E40 werden gehaald ter hoogte van Jabbeke richting de kust hadden daar niets te zoeken en werden geverbaliseerd.

'Er waren nu duidelijk minder wagens op weg naar de kust, maar het aantal pv’s steeg wel gradueel', zegt gouverneur Carl Decaluwé. Hij trekt aan de alarmbel, want burgers laten de teugels langzaam maar zeker vieren.

Sinds maandag werden meer dan 3.000 pv’s van 250 euro uitgeschreven voor het overtreden van de coronamaatregelen in West-Vlaanderen. Decaluwé hoopt dat de iedereen zijn gezond verstand gebruikt. 'Alstublieft: blijf in uw kot', klinkt het.

Café gesloten

De horeca houdt zich goed aan de regels. Toch moest de Gentse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag binnengevallen in een café in Wondelgem dat stiekem geopend was. De uitbater kreeg een boete van 750 euro, zes klanten een boete van 250 euro.

Buren hadden vrijdagavond de politie gebeld nadat er lawaai was te horen uit het café. Buiten aan de gevel van het café leek alles gesloten. De rolluiken waren dicht en er brandde geen licht.

Maar in het private gedeelte achter het café was er wel volk aanwezig en klonk er lawaai. Toen de politie er binnenviel, bleken er tien mensen aanwezig te zijn. Zes daarvan waren klanten van het café, die er niet mochten zijn. De strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken, verbieden horecazaken om te openen en burgers om met meerderen samen te komen.

'De klanten kregen een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro. De uitbater kreeg een voorstel voor een minnelijke schikking van 750 euro en werd gevraagd zijn zijn winst van 40 euro af te geven', zegt het parket van Oost-Vlaanderen.

Gespuwd naar winkelbediende

Mensen raken ook sneller geïrriteerd, merkt de politie. In Gent is zaterdagvoormiddag een man opgepakt die in warenhuis Delhaize naar een winkelbediende had gespuwd.

'De man was gaan winkelen met zijn vrouw maar hij hield volgens getuigen onvoldoende afstand. Hij werd agressief tegen het winkelpersoneel en veiligheidsagenten moesten tussenkomen. Bij het incident spuwde de man naar een winkelbediende. De politie werd opgeroepen en de man werd opgepakt. Hij wordt nog verhoord en er is nog niet beslist wat er met de zaak moet gebeuren. Het onderzoek loopt nog, zegt het parket. Het gaat om een 65-jarige man uit Gent.'

Hangjongeren

De lokale politie van de zone Maasland heeft vrijdag twee jongeren al voor de tweede maal sinds de maatregelen van kracht zijn een coronaboete moeten geven. Dat gebeurde aan de Steenweg naar Neeroeteren in Dilsen waar drie jongeren rondhingen. Ze waren naar de barakken van een oud voetbalveld gegaan, waar de agenten een sterke wietgeur roken. Het trio was in het bezit van wiet. Ze kregen elk een coronaboete. Voor twee van de drie was het dus niet de eerste keer.

Vanop de Rueelstraat in Maaseik kwam er een melding van hangjongeren die de maatregelen negeerden. Er zaten twee jongeren op een bankje die te voet de vlucht namen. De ploeg kon een negentienjarige onderscheppen, die een grote mond had en niet akkoord ging. Tegen hem werd een corona-pv opgesteld.

Net als in andere politiezones merkt de politie Bilzen-Riemst-Hoeselt dat de jongste dagen het aantal niet-essentiële verplaatsingen toeneemt. 'Ook qua corona-interventies is het drukker. De goede wil is aan het verslappen, dat is wel duidelijk. Van barbecues onder vrienden, pintjes met de buren, afspreken met kameraden in het park. Alstublieft, doe het nu niet! Velen beseffen het belang nog steeds niet,' aldus de politiezone.

De politie van zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft zaterdag drie jongemannen opgepakt die herhaaldelijk het samenscholingsverbod negeerden. 'We houden geen heksenjacht, maar hardleerse veelplegers halen we eruit', klinkt het.

Tijdens een ‘coronapatrouille’ werden twee meerderjarigen en een minderjarige opgemerkt die een niet-essentiële verplaatsing maakten en ondertussen ook het samenscholingsverbod aan hun laars lapten. Tijdens de interventie gedroeg het drietal zich agressief tegenover de agenten, ze moesten bijstand vragen van een extra patrouille. Bovendien werden recentelijk al diverse aanmaningen gegeven en processen-verbaal opgesteld tegen de drie mannen.

Ze werden zaterdag opgepakt en overgebracht naar het politiecommissariaat. Het parket van Kortrijk werd op de hoogte gebracht en voert het verder onderzoek.

'De PZ Vlas wil ten dienste staan van de inwoners en zichtbaar blijven in het straatbeeld', klinkt het. 'Daarbij houden we zeker geen heksenjacht, maar hardnekkige veelplegers van niet-essentiële verplaatsingen, privéfeestjes en andere samenscholingen worden er wel uitgehaald.'

Vrijdag nam de politie van zone Vlas ook al de wagen in beslag van een 21-jarige die herhaaldelijk het samenscholingsverbod negeerde en verschillende waarschuwingen kreeg voor niet-essentiële verplaatsingen.

Rellen in Anderlecht

In Anderlecht kwam het zaterdagmiddag tot zware rellen tussen een vijftigtal jongeren en de politie. Ook zij negeerden alle regels. Zo’n 25 heethoofden werden opgepakt. Ze zullen niet alleen worden vervolgd voor vernielingen maar mogelijk ook omdat ze de coronamaatregelen hebben genegeerd.

De politie vermoedt dat de lockdownmaatregelen van de jongste weken, in combinatie met het mooie weer, de gemoederen bij de jongeren hebben verhit.