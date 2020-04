Onderzoek naar effect van plasma genezen coronapatiënten: ‘Binnen vier maanden resultaten’

De kans bestaat dat plasma van genezen coronapatiënten andere coronapatiënten kan genezen. In het Erasmusziekenhuis in Rotterdam loopt er nu een studie die het effect op 440 patiënten wil bestuderen.

‘Heel lang geleden werd plasma ook gebruikt om bacteriële longontsteking te behandelen, toen er geen antibiotica was’, zegt Bart Rijnders, infectioloog in het Rotterdamse Erasmusziekenhuis, in De ochtend. ‘Meer recent werd dat ook tijdens de uitbraak van sars toegepast bij heel kleine groepen patiënten, daar leek het ook nuttig te zijn. Alleen is dat nooit echt goed bestudeerd.’ Een aantal patiënten die behandeld werden genazen, maar dat is niet per se een bewijs, zegt Rijnders. ‘Nu zien we ook patiënten beter worden zonder dat we iets doen.’

De studie is op dit moment nog uniek. ‘Voor zover ik weet is een studie waar je aan een groep het wel geeft en niet geeft is dat nog niet elders bezig. In andere landen zijn er wel concrete plannen’, zegt Rijnders. Andere studies beschreven maar een beperkt aantal patiënten hadden geen controlegroep, die geen plasma toegediend krijgt. ‘In totaal willen we 440 patiënten bestuderen, waar de helft wel plasma krijgt en de andere helft niet.’





Plasma toedienen is niet gevaarlijk, zegt Rijnders. ‘Het is ongeveer hetzelfde als een zakje bloed geven, en dat doen we duizenden keren. Het verschil is dat je plasma geeft, een deel van het bloed waarin antistoffen zitten. Dat kan door de virusdeeltjes een tijdelijke ontsteking opleveren, maar bij die kleinere groepen werd dat niet beschreven. Dat is al geruststellend.’

Drieduizend e-mails

De studie gebeurt volledig op vrijwillige basis. ‘Nadat we een advertentie hadden geplaatst voor plasma, kregen we meer dan drieduizend e-mails’, vertelt Rijnders. ‘We moeten streng zijn op de criteria: het moeten allemaal positief geteste ex-patiënten zijn.’ In België moeten de donoren mannen zijn. Het plasma screenen gaat dan sneller, omdat er bij vrouwen een extra test moet doen die een paar dagen duurt. Bij plasma van zwangere vrouwen kunnen er extra bijwerkingen voorkomen.

De resultaten zullen niet meteen beschikbaar zijn. ‘Binnen vier maanden hebben we misschien resultaten’, zegt Rijnders. ‘Sneller kan in theorie ook, maar dan moeten we het uitbreiden naar andere ziekenhuizen en verpleeghuizen, zoals we het hier noemen. Dat is een enorme logistieke uitdaging.’