Boris Johnson bedankt ziekenhuispersoneel: ‘Ik dank mijn leven aan hen’

De Britse premier Boris Johnson kan het zorgpersoneel ‘niet genoeg bedanken’. Twee weken geleden testte hij positief op het nieuwe coronavirus, deze week lag hij in het ziekenhuis. ‘Ik heb mijn leven aan hen te danken.’

Na een bewogen week heeft Johnson een kort statement gestuurd naar Britse media. De Britse premier werd vorige zondag opgenomen in het St. Thomas ziekenhuis in Londen, tien dagen nadat hij positief had getest. Maandag lag hij op de intensieve zorg, drie dagen later mocht hij die afdeling verlaten. Zijn toestand is stabiel. Op vrijdag kon de premier al ‘korte wandelingen’ maken, meldde zijn woordvoerder. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis en wordt tijdelijk vervangen door Dominic Raab.

In een kort statement bedankt Johnson het verzorgend personeel. ‘Ik kan het niet genoeg bedanken, ik heb mijn leven aan hen te danken.’ Toen hij nog maar net ziek was, meldde Johnson dat hij ‘milde symptomen’ had en dat hij zichzelf thuis in isolatie zou plaatsen. Hij zou het land nog blijven leiden, maar dat veranderde toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Ook de minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, is besmet met het nieuwe coronavirus.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, met een duidelijke boodschap: ‘Blijf thuis met Pasen.’ Foto: via REUTERS

Het Verenigd Koninkrijk is zwaar getroffen door de coronacrisis: er zijn al bijna 10.000 mensen overleden door de longziekte. In het land zijn ongeveer 79.000 besmettingen vastgesteld. Het Verenigd Koninkrijk nam pas op 23 maart strenge maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Tot dan bleef het vooral bij aanbevelingen.