Paus roept in lege Sint-Pietersbasiliek op om ‘niet toe te geven aan angst’

Aan de vooravond van Pasen heeft paus Franciscus gisteren tijdens de mis in de Sint-Pietersbasiliek een boodschap van hoop afgegeven en zijn volgelingen opgeroepen ‘niet toe te geven aan angst’.

De mis vond vanwege de covid-19-uitbraak plaats in een nagenoeg lege Sint-Pietersbasiliek, waar in normale omstandigheden 10.000 aanwezigen zijn. Nu waren er alleen enkele misdienaars en een koor, kleiner dan gebruikelijk.

Bepaalde delen van de traditionele Paaswake werden ingekort. Net als de afgelopen dagen stond er in de kerk een kruisbeeld opgesteld dat een einde moest helpen maken aan de pest in de zestiende eeuw in Rome.

Foto: via REUTERS

De paus riep onder meer op tot beëindiging van oorlogen en gewapende conflicten, een einde aan de wapenhandel en het staken van abortussen. Hij spoorde zijn volgelingen met een verwijzing naar de pandemie aan ‘om boodschappers van het leven te zijn in tijden van dood’.

Ook zei Franciscus dat hoop meer is dan blind optimisme. Hoop is meer dan een schouderklopje, meer dan het motto ‘Tutto andrà bene’, alles komt goed, van heel wat Italianen, zei hij. ‘Vannacht verwerven wij een grondrecht dat ons niet kan worden afgenomen: het recht om hoop te hebben. Het gaat om een nieuwe, levendige hoop die van God komt’, zei de paus. Jezus heeft de dood overwonnen, zei hij. ‘We mogen niet berusten, we mogen geen steen over de hoop leggen.’

Vandaag, op Paaszondag, zal de paus zijn ‘Urbi et Orbi’ uitspreken. Normaal gezien gebeurt dat vanaf een volgeladen Sint-Pietersplein, maar vandaag zal de paus de zegen vanuit de Sint-Pietersbasiliek uitspreken, opnieuw met slechts een handvol aanwezigen.