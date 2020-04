Verenigde Staten hebben hoogste dodental ter wereld

Zoals verwacht hebben de Verenigde Staten Italië voorbijgestoken al shet land met de meeste coronadoden. Dit weekend zal er de grens van 20.000 overlijdens overschreden worden.

In de Verenigde Staten zijn nu 19.563 mensen overleden aan het coronavirus, blijkt zaterdag uit de meest recente cijfers van Bloomberg News en de Johns Hopkins University.

Het trieste record werd bereikt nadat New York 783 bijkomende doden meldde. De Amerikaanse bevolking is met 330 miljoen mensen wel vijf keer groter dan die van Italië. Ook zijn dodencijfers moeilijk te vergelijken tussen landen onderling, door verschillen in rapportage.

Italië registreerde de afgelopen 24 uur 619 nieuwe overlijdens door het coronavirus. Daardoor komt het totaal aantal doden nu op 19.468. Er kwamen ook 4.694 nieuwe besmettingen bij, het hoogste aantal deze week. In totaal zijn er nu 152.271 bevestigde besmettingen. Vrijdag/gisteren verlengde het Zuid-Europese land zijn lockdown nog tot 3 mei.

Trump wil vaart

In de VS zijn inmiddels ook meer dan een half miljoen bevestigde besmettingen. De afgelopen vier dagen werden er dagelijks 2.000 doden gerapporteerd. Volgens experts zou het aantal doden deze zomer kunnen oplopen tot 200.000 als de regels voor het thuisblijven niet gehandhaafd zouden worden.

Desondanks liet president Donald Trump vrijdag tijdens een persconferentie alweer uitschijnen dat hij het land zo snel mogelijk weer wil ‘openen’. Gevraagd op welke gegevens hij zich zou baseren om die beslissing te nemen, wees hij naar zijn hoofd en zei hij: ‘De gegevens hier, dat zijn mijn gegevens’.

Naast de vele doden kampen de VS met een enorme toename in werkloosheid. Meer dan 16 miljoen mensen vroegen de voorbije drie weken werkloosheid aan, een ongeziene hoeveelheid.