Volgens de Franse F1-piloot Pierre Gasly staat bij Red Bull alles in het teken van Max Verstappen. Red Bull steekt het volgens hem nooit onder stoelen of banken dat Verstappen de absolute nummer 1-status binnen het team heeft.

"Iedere rijder zou graag een team hebben dat volledig op maat rondom hem gebouwd is, net zoals dat bij Red Bull gebeurt," aldus Gasly tegenover 'Autosprint' eerder deze week.

Gasly was vorig jaar gedurende twaalf races de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull alvorens hij vervangen werd en moest terugkeren naar zusterteam Toro Rosso.

Hoe de sfeer rondom Gasly bij Red Bull was en hoe ze hem behandeld hebben was deels te zien in het tweede seizoen van de Netflix-serie 'Drive to Survive'.

Volgens Gasly viel het feit dat hij niet volledig op niveau presteerde voor een groot deel toe te schrijven aan Red Bull en de problemen die de renstal vooral vorig jaar tijdens de eerste seizoenshelft had.

"Formule 1 is een teamsport, je kan alleen maar winnen als het volledige team goed presteert. Iedereen moet daarbij helpen."

"Je performance hangt niet alleen van jezelf af en alle teamleden moeten voluit gaan om je daarin te ondersteunen."

Volgens Gasly is het dan ook overduidelijk dat Max Verstappen de absolute nummer 1-status binnen Red Bull heeft en wie zijn teamgenoot ook is, die zal steeds op de tweede plaats komen.

