Regering wil opvordering gezondheidspersoneel mogelijk maken

De regering-Wilmès onderzoekt de mogelijkheid om gezondheidspersoneel dat nog niet is ingezet voor de coronacrisis op te vorderen. Het zou gaan om een ‘laatste redmiddel’ om het aantal personeelsleden in de gezondheidszorg op peil te houden of te vergroten.

Premier Sophie Wilmès (MR) vergaderde zaterdag samen met de top van haar regering, de bevoegde ministers en de partijen die de regering met volmachten steunen (socialisten, groenen, N-VA, cdH en DéFI) over bijkomende socio-economische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Opvallend is dat de regering ook de mogelijke opvordering van gezondheidspersoneel bekijkt. Het gaat dan om de eventuele opvordering van gezondheidsmedewerkers die nog niet zijn ingezet in de crisis. ‘Dat om het bestaande contingent gezondheidswerkers die kunnen helpen bij het beheer van de crisis, met name in woonzorgcentra, in stand te houden of zelfs te vergroten. Of er personeel wordt opgevorderd, is afhankelijk van de urgentie van de situatie’, meldt premier Wilmès. De voorkeur zou gaan naar vrijwillige aanwerving of bijstand door personeel dat momenteel economisch werkloos is.

Er is ook afgesproken dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en de topman van het RIZIV tijdelijk meer hefbomen zullen krijgen om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van alternatieven voor fysieke consultaties.

Volgens premier Wilmès zullen alle maatregelen nog dit weekend door de ministerraad worden aangenomen voordat ze naar de Raad van State worden gestuurd.