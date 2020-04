Degressiviteit werkloosheid wordt bevroren, andere werkmaatregelen nog ter discussie

Het uitgebreide kernkabinet heeft zaterdag opnieuw vergaderd om de violen te stemmen over een aantal coronamaatregelen in verband met werk. Het ging onder meer over werklozen, studenten, werknemers in essentiële sectoren en bedrijven in moeilijkheden.

In de uitgebreide kern zitten naast de top van de regering-Wilmès en de bevoegde ministers ook de partijen die de regering volmachten toekenden (socialisten, groenen, N-VA, cdH en DéFI).

Zaterdag werd onder meer gesproken over de Belgische garantieregeling van 50 miljard euro waardoor bedrijven garanties moeten krijgen voor nieuwe kredieten. Zaterdag zette de Europese Commissie het licht op groen voor die garantieregeling.

Daarnaast lag er een reeks kb’s op tafel met maatregelen die zouden lopen tot eind juni. Volgens vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) is bijvoorbeeld afgesproken om de degressiviteit van de werkloosheid te bevriezen. ‘Wie werkzoekend is, kan niet op zoek naar een nieuwe job. Dat is vandaag bijzonder moeilijk’, aldus De Croo in het VTM Nieuws. ‘Er komt voorlopig geen verlaging van mensen die vandaag werkloos zijn’.

Failissementen vermijden

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van KMO’s en Middenstand Denis Ducarme (MR) hebben dan weer een ontwerp klaar voor de bescherming van ondernemingen in moeilijkheden.

Wanneer een Belgische onderneming in financiële moeilijkheden zit, wordt doorgaans een gerechtelijke reorganisatieprocedure van het bedrijf opgestart voor de ondernemingsrechtbank. De ministers willen vermijden dat dit nu massaal zal gebeuren en stellen voor om bepaalde ondernemeningen een wettelijke opschorting te geven die beschermt tegen inbeslagnames en faillissementen. Lopende overeenkomsten kunnen niet beëindigd worden wegens wanbetaling en schuldenaars zullen niet verplicht zijn om aangifte van faillissement te doen. De regeling zou enkel gelden voor bedrijven die op 18 maart nog in goede gezondheid verkeerden.

Voorbehoud

Voorts werd besproken of werknemers van essentiële sectoren een pakket overuren netto uitbetaald zou krijgen. En studenten zouden tijdens de coronacrisis meer uren studentenarbeid mogen presteren.

Bij die maatregelen rond overuren en studentenarbeid hebben Groen en Ecolo voorbehoud aangetekend. ‘We vrezen daar voor de arbeidsrechtelijke implicaties van sommige voorstellen’, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Ook PS en sp.a zouden op dezelfde punten opmerkingen geformuleerd hebben.

Het kabinet van minister van Economie Nathalie Muylle geeft zaterdag geen commentaar op de bespreking in de schoot van de uitgebreide kern. ‘Er is helemaal nog niets beslist. We zullen ook pas communiceren als de maatregelen zijn goedgekeurd’, klinkt het.

Over de invoering van een coronapremie, een premie van bijvoorbeeld 1.000 euro voor wie aan de slag blijft, is zaterdag niet gesproken. ‘Het stond zelfs niet op de agenda’, zeggen verschillende bronnen.