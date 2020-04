Ex-spelers Berrier en Siani zamelen geld in voor noodlijdend KV Oostende

KV Oostende beleeft woelige tijden en grijpt voorlopig naast een proflicentie voor volgend seizoen. Ex-spelers Franck Berrier en Sébastien Siani willen hun voormalige club een handje helpen en starten een geldinzameling. Dat heeft KVO zaterdag laten weten.

“Zowel Séba als ik beleefden sportieve hoogtepunten bij KV Oostende”, vertelt Berrier. “De club betaalt nu echter een hoge prijs voor die periode en daarom vinden we dat wij als ex-boegbeelden van de club niet langs de zijlijn kunnen blijven staan. Ik ben sinds kort ook assistent-trainer bij KVO en wil hier helpen uitbouwen aan een nieuwe start voor de club. Daarvoor hebben we natuurlijk wel eerst onze licentie nodig. Daarom starten we een ‘cagnotte’ op waarbij mensen op een veilige manier een willekeurig bedrag kunnen storten om de club een handje te helpen. We beseffen dat zoiets in coronatijden niet evident is, maar we hopen toch om een aanzienlijk bedrag te verzamelen om de club een duwtje in de rug te geven.”

Ook Siani wil Oostende niet zien verdwijnen. “Ik kende de mooiste periode uit mijn carrière bij KVO”, zegt de middenvelder. “Ik zou het dan ook heel erg vinden, mocht de club teloorgaan. Dat verdienen de supporters, vele medewerkers en vrijwilligers, en zeker de 600 jeugdspelertjes niet. Met deze geldinzamelactie willen we vooral een signaal geven. Een signaal waarbij ex-spelers, supporters, sponsors, Oostendenaars en sympathisanten allemaal aan een zeel trekken om deze club te helpen in moeilijke dagen. We kunnen met trots zeggen dat ook ex-spelers Fernando Canesin en Didier Ovono alvast hun duit in het zakje deden. En ook KVO-jeugdproduct Birger Verstraete tastte in de buidel.”

Het duo, dat tussen 2013 en 2018 de kleuren van de kustploeg verdedigde, roept ook de fans op de club financieel te steunen. “Draag je KVO in je hart en heb je wat geld langs de kant staan, denk er dan toch eens over na om deze actie te steunen”, luidt het. “Want KVO draait in de eerste plaats om mensen en om het sociaal bindweefsel in een stad. En dat mag niet verdwijnen. Loopt toch slecht af met KVO - en daar gaan we niet vanuit - dan krijg je logischerwijs je geld terug gestort of storten we dit integraal door aan een goed doel.”

Siani speelde 185 wedstrijden voor KVO, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 8 assists. Berrier kwam tot 19 goals en 44 assists in 155 matchen.