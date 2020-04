Spanje meldt laagste aantal doden in 19 dagen

In Spanje zijn de voorbije 24 uur 510 sterfgevallen als gevolg van het nieuwe coronavirus gemeld. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid meegedeeld. Het is het laagste dodental in Spanje sinds 23 maart.

Bemoedigend nieuws uit Spanje: het is al de derde dag op rij dat het aantal nieuwe doden in het zwaar getroffen land afneemt. Sinds het begin van de uitbraak werden al 16.353 overlijdens door covid-19 gemeld. Spanje telt daarmee na Italië (18.849) en de Verenigde Staten (18.761) het hoogste aantal dodelijke slachtoffers.

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus nam de voorbije 24 uur toe van 157.022 naar 161.852.

De stabiliserende cijfers overtuigen de Spaanse overheid tot versoepelingen van de maatregelen. De meeste Spanjaarden zitten al sinds midden-maart gekluisterd aan hun huizen. Vanaf maandag mogen fabrieksarbeiders en arbeiders uit de bouwsector opnieuw aan de slag. De minister van Financiën en regeringswoordvoerster María Jesús Montero liet eerder al weten dat ze hoopt dat het land eind april geleidelijk aan terug zal kunnen keren naar normaliteit.

Spanje sluit zich daarbij aan in het rijtje Europese landen dat voorzichtig aan versoepelingen doorvoert, fel tegen de zin van de WHO. Die waarschuwde eerder deze week nog dat we ‘net nu onze collectieve inspanning moeten verdubbelen of verdrievoudigen.’

De coronacrisis treft Spanje ongemeen hard. Eind maart testte 25 procent van het zorgpersoneel positief op het virus. De beddencapaciteit kwam fel onder druk te staan en verlaten gebouwen, zoals ondergrondse parkeergarages, moesten plots dienstdoen als mortuaria.