Het zijn zeldzame beelden: twee gewone vinvissen werden afgelopen week gespot in het Parc national des Calanques, een natuurgebied ten zuiden van de Franse stad Marseille. De gewone vinvis is de op één na grootste walvis die rond zwemt in onze zeeën. Ze houden zich meestal ver weg van mensen, maar door gebrek aan menselijk verkeer konden ze nu in de opmerkelijk rustige wateren naar hartelust spelen.