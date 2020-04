Europese Commissie geeft groen licht aan Belgische garantieregeling van 50 miljard

De Belgische garantieregeling van 50 miljard heeft groen licht gekregen van de Europese Commisie. Ook de superkern gaf zaterdagvoormiddag zijn goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit. De garantieregeling moet enkel nog bekrachtigd worden door de ministerraad dinsdag.

Onder de garantieregeling die nu groen licht krijgt van de Europese Commissie, vallen alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden die banken tot en met 30 september 2020 zullen verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, zelfstandigen en non-profit organisaties (exclusief herfinancieringskredieten).

Banken hebben de mogelijkheid om 15 procent nieuwe kredieten buiten de waarborgregeling te plaatsen. Op deze manier wordt vermeden dat bedrijven die niet getroffen zijn door de coronacrisis de vergoeding in het kader van de waarborgregeling moeten betalen.

‘Vlotte kredietverlening is essentieel’

Minister van Financiën Alexander De Croo reageert opgetogen. ‘Bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren, moeten dat ook na de crisis zijn. Een vlotte kredietverlening is daarbij essentieel. Het activeren van deze garantieregeling is opnieuw een belangrijke stap om de financiering van onze kmo’s en bedrijven de volgende maanden te waarborgen.’

‘Gisteren werd al bekend dat de banken op één week tijd al aan 86.000 kredieten zes maanden betalingsuitstel hebben verleend. Dat is goed voor in totaal één miljard financiële ademruimte voor mensen en bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. Na de goedkeuring van de garantieregeling is het nu aan de banken om ook de nieuwe kredietverlening op gang te trekken voor onze Belgische kmo’s en bedrijven. Die middelen zijn meer dan ooit nodig.’

Beduchte banken

De banken stonden vooraf alles behalve te springen om geld uit te lenen aan bedrijven die het mogelijk niet zouden redden. Zij pleitten pleiten voor selectiviteit: enkel die bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren, zouden op een krediet kunnen rekenen. Minister van Finan­ciën Alexander De Croo (Open VLD) was het daar niet mee eens en vindt dat de banken de ­crisisbuffers die ze opgebouwd hebben, moeten inzetten.

‘Dit is een uitzonderlijke crisis die om uitzonderlijke maatregelen vraagt’, zei De Croo toen. De Nationale Bank van België en De Croo wezen er bovendien fijntjes op dat zij de banken gered in 2008 gered hadden, nu zou het aan de banken zijn om de economie te redden. Als de verliezen op de tijdelijke coronakredieten te zwaar oplopen, dan zal de staat de helft van de verdere verliezen op zich nemen.

Monitoring

De Nationale Bank van België en de Thesaurie zullen samen met Febelfin een systeem van monitoring opzetten om de garantieregeling evenals de engagementen van de financiële sector op te volgen.