327 Belgen zijn overleden aan het coronavirus in de afgelopen 24 uur, meldt het Crisiscentrum. 'Dat is hoog', geeft viroloog Steven Van Gucht toe. 'Vooral in de woonzorgcentra stijgt het sterftecijfer gestaag.'

In de afgelopen 24 uur zijn 327 landgenoten overleden aan het coronavirus, waarvan 106 in het ziekenhuis, en 219 in de woonzorgcentra. In totaal zijn nu 3.346 mensen in België overleden aan het virus. Hiervan is 55 procent overleden in het ziekenhuis, 42 procent in woonzorgcentra, en voor 2 procent was de locatie onbekend.

Het ziekenhuis telt 421 nieuwe opnames, maar tegelijk konden 418 patiënten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen nu 5.635 patiënten in het ziekenhuis, dat is een lichte stijging met 25 patiënten. Op intensieve zorg zijn 1.262 bedden ingenomen, dat is een lichte daling van 16 in de afgelopen 24 uur. 981 van hen moeten beademd worden, 12 minder dan gisteren.

Ons land telt 1.351 nieuwe bevestigde gevallen, waarvan het merendeel in Vlaanderen werd vastgesteld (756). Dat brengt het totaal aantal gerapporteerde besmettingen in België op 28.018: 58 procent in Vlaanderen, 30 procent in Wallonië en 11 procent in Brussel.

Twee tendenzen in sterftecijfer

'De mogelijke piek lijkt stilletjes aan achter ons', concludeert viroloog Steven Van Gucht. 'Maar de sterftecijfers blijven hoog.' Het Crisiscentrum merkt daarin twee tendenzen op: terwijl de dagelijkse dodentol in de ziekenhuizen stabiel blijft, stijgt het aantal doden in de woonzorgcentra gestaag. Zo vond gisteren 73 procent van de sterfgevallen in Vlaanderen plaats in woonzorgcentra. 'We moeten deze situatie zeer goed in het oog houden en er alles aan doen om de verspreiding van het virus in de woonzorgcentra in te dijken', concludeert Van Gucht. Al is hij ook nuchter: 'We verwachten dat dit cijfer nog zal stijgen, maar we hopen op dat dit zo snel mogelijk zal stabiliseren en uiteindelijk dalen.'

'Ga niet vergelijken tussen landen'

De experts waarschuwen ook nog voor ongefundeerde vergelijkingen tussen landen. 'Het is zo dat de cijfers hoog zijn en hoger ljiken dan die van andere landen', gaf Van Gucht toe. Maar deze cijfers kan je niet zomaar naast elkaar leggen. 'Dit hangt af van de teststrategie, de testcapaciteit van landen en ook het type rapportering.' Zo beperken heel wat landen zich tot sterfgevallen in ziekenhuizen of zijn ze nog maar net begonnen met het tellen van sterfgevallen buiten ziekenhuizen. Bovendien telt België ook de stergevallen mee, waarbij er een groot vermoeden is dat de doodsoorzaak het virus is, maar geen absolute zekerheid. 'Vergelijken tussen landen is dus te vroeg', besluit Van Gucht.

Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, riep tot slot op om de moed niet te laten zakken. 'Mensen hebben nieuwe manieren gevonden om zich zinnig bezig te houden: wandelen, fietsen, lopen, eindelijk dat boek lezen dat op stapel lag, of in de tuin werken.' Maar, zo merkt hij op, de motivatie begint te verslappen. 'Dat bevestigt ook het onderzoek', aldus Stevens. 'De maatregelen beginnen te wegen en dat is begrijpelijk. Iedereen hunkert naar goed nieuws. Maar we vragen jullie om nu geduld te hebben. Blijf thuis, blijf volhouden.'

Voor wie nog twijfelt had hij deze boodschap mee: 'De curve bepaalt niet hoe we ons moeten gedragen, maar ons gedrag bepaalt de curve. Het virus kan elk moment weer opflakkeren en dit moeten we te allen tijde vermijden.' Wie toch worstelt met de gevolgen van de genomen maatregelen, kan terecht op verschillende hulplijnen. Deze vindt u hier terug.