Rusland opent strafonderzoek naar neerhalen van Russisch icoon in Praag

Tot groot ongenoegen van Rusland haalde de overheid in Tsjechië een standbeeld neer van maarschalk Ivan Konev in hoofdstad Praag. De maarschalk is een symbool van het communistisch regime.

Het water tussen Tsjechië en Rusland zit diep: ondanks eerdere waarschuwingen vanuit Moskou verwijderde Tsjechië een standbeeld van maarschalk Ivan Konev in zijn hoofdstad. Rusland kondigde daarop aan een strafzaak te openen voor het ‘besmeuren van de Russische militaire eer’, een daad die in eigen land bestraft wordt met een boete of gemeenschapsdienst.

De maarschalk leidde de troepen van het Rode Leger die de nazi’s uit Praag verdreven. Zijn Sovjettroepen hielpen in ‘56 ook mee de opstand in Hongarije neer te slaan en hielpen bij de opbouw van de Berlijnse muur. Voor de Russen geldt Konev als oorlogsheld, terwijl hij voor veel Tsjechen symbool staat voor een onderdrukkend communistisch regime.

Het is onwaarschijnlijk dat Tsjechië echt een straf riskeert, maar het is wel tekenend voor het diplomatieke dieptepunt tussen beide landen. ‘Tsjechië betuigt hiermee zijn minachting tegenover de gedeelde herinneringen en geschiedenis van het gevecht van de Sovjet-Unie tegen het fascisme’, laat Svetlana Petrenko, de woordvoerder van het onderzoeksteam, weten.

De Russische minister Defensie, Sergei Shoigu, heeft aan zijn Tsjechische evenknie gevraagd om het standbeeld te overhandigen aan Rusland. Het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken wijst die vraag van de hand en noemt de beschuldigingen van Rusland ‘buitenlandse inmenging’. Ze wijzen erop dat de Russische rechtspraak niet tot Tsjechië reikt.

Al vaker gevandaliseerd

Het standbeeld werd in 1980 opgetrokken door het Tsjecho-Slowaakse regime en is al jaren het voorwerp van controverse. Zo werd het al verschillende keren gevandaliseerd. Op de plek van het standbeeld wil Praag een nieuw monument oprichten die de vrijheidsstrijders eren die de stad bevrijden, daags voordat de troepen van Konev binnenvielen.

Dat wekt ergernis op bij Rusland. Volgens Poetin wordt het aandeel van Rusland bij de bevrijding van Europa in de Tweede Wereldoorlog geminimaliseerd door het Westen. Hij beschuldigt hen ervan de geschiedenis te herschrijven.