KBC verwacht eerste daling woningprijzen in bijna 40 jaar

Voor het eerst sinds 1983 zullen de woningprijzen in ons land dalen, omdat er door de coronacrisis minder vraag naar woningen zal zijn. Dat voorspelt KBC, meldt De Tijd vrijdag.

De bank gaat voor dit jaar uit van een prijsdaling met 3 procent en voor volgend jaar met 2 procent. Zelfs in het meest optimis­tische scenario komt er dit jaar een einde aan de jarenlange hausse op de woningmarkt. Het is voor het eerst sinds begin jaren 80 dat de woningprijzen dalen. Toen zakten ze drie jaar na elkaar in de nasleep van de tweede olieschok.

‘Door de coronacrisis zal de vraag naar woningen verminderen, waardoor de prijzen zullen dalen’, zegt Johan Van Gompel, de vastgoedspecialist van de studiedienst van KBC. KBC verwacht in het meest pessimistische scenario - waarbij verschillende lockdowns elkaar opvolgen - dat de woningprijzen dit jaar met 6 procent zakken en volgend jaar met 4 procent.

De bank spreekt voor alle duidelijkheid niet over een crash, wel over een ‘correctie’. De prijscorrectie zal allicht beperkt blijven door de aanhoudende lage rente en een stabiele (investerings)vraag naar vastgoed vanwege de toegenomen risicoaversie op de financiële markten.

KBC noemt het vooruitzicht een ‘basisscenario’ en kent het een waarschijnlijkheid van 50 procent toe. De coronacrisis brengt heel wat onzekerheid met zich mee, wat voorspellingen moeilijk maakt. Sterkere prijscorrecties zijn dus mogelijk.