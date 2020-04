Nieuwe klacht voor seksueel geweld tegen Harvey Weinstein

Aanklagers in Los Angeles hebben een nieuwe klacht voor seksueel geweld ingediend tegen Harvey Weinstein, de filmmagnaat die afgelopen maand al veroordeeld werd tot 23 jaar cel voor verkrachting. De nieuwe klacht gaat over een vermeend incident in een hotel in Beverly Hills in 2010.

De nieuwe klacht komt er nadat het slachtoffer afgelopen maand informatie verschafte waaruit bleek dat het incident plaatsvond op 11 mei 2010, wat nog binnen de verjaringstermijn van 10 jaar ligt.

Weinstein werd in januari in Los Angeles ook al aangeklaagd voor verschillende beschuldigingen van seksueel geweld. Hij riskeert nu 29 jaar cel in Los Angeles, bovenop de 23 jaar die hij kreeg van een rechter in New York.

‘We blijven voortwerken aan ons dossier’, aldus de openbaar aanklager. ‘We hebben contact gezocht met andere mogelijke slachtoffers van seksueel misbruik nu we ondersteunend bewijsmateriaal hebben verzameld. Als we nieuwe bewijzen vinden of misdaden die eerder nog niet werden gemeld, zoals we in dit geval deden, gaan we die verder onderzoeken en uitmaken we bijkomende klachten zullen indienen.’

De aanklagers zeiden ook dat er geen klacht werd ingediend tegen Weinstein in twee andere dossiers, omdat de slachtoffers niet wilden getuigen.

Na de veroordeling in New York, startte de openbaar aanklager in Los Angeles Jackie Lacey de procedure op om Harvey Weinstein naar LA over te brengen.

Besmet met coronavirus

Eind maart raakte bekend dat Weinstein in de gevangenis besmet raakte met het coronavirus. Zijn woordvoerder liet vrijdag, ruim twee weken na de diagnose, weten dat hij geen ernstige symptomen vertoont.

De voormalige Hollywoodproducer zit zijn straf uit in Wende Correctional Facility in New York. De staat New York is het zwaarst getroffen door het coronavirus en telt 160.000 bevestigde positieve gevallen.